Online la ‘Wdr compilation’ dell’etichetta lucchese White Dolphin Records

E’ uscita online sulle piattaforme di musica digitale la Wdr compilation dell’etichetta discografica lucchese White Dolphin Records. Una raccolta di 16 brani incisi da 12 diversi musicisti e artisti della scena underground italiana e straniera. Sono presenti il synth pop raffinato degli InterConnection, le sequenze industrial dei sudafricani Glow, il post pop-rock psichedelico degli Stringe, la potente disco punk dei Commando, la tech house alternativa degli Arbeiter, i ricordi sintetici dei Devya, la dark wave intimista dei Michellanea, il pathos kraut pop di Selfishadows, la vapor wave e la nu-disco dei Dj’s e produttori GialloDj e Rangdage, le preghiere elettroniche introspettive di Think, le chitarre sognatrici di A-si-no, l’avant-guarde multimediale dei Supereterodina.

Nella Wdr compilation sono presenti: gli Inter Connection con Shuold I, Devya con The Fly, Glow con Brave, Strong and Tenacious, Michellanea con 140420, Stringe con Zirt, Arbeiter con Big deal in live performance, Commando con Gli Amici Infetti, Gglow con Leevitate, Supereterodina con Oro di Mida, Devya con Away, A-si-no con Nuovo x, Stringe con Anita, Supereterodina con Fake and Sophisticated, Think con Prayer, Selfishadows con Secrets ed Esteticadriatica con Come to me. La compilation é disponibile su Bandcamp e su altri music digital store con questi 12 artisti e 16 tracce as Name You Price streaming & download. Sono inclusi i bonus item : foto, copertine e biografie degli artisti.