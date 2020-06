Su youtube il “Bella ciao” del Baluardo

Il Baluardo, gruppo vocale lucchese ha pubblicato su you tube la sua versione molto particolare di Bella Ciao. Il brano doveva essere pubblicato per il 25 aprile festa della liberazione ma i problemi legati al coronavirus e al relativo obbligo di distanziamento l’ha impedito. Ora, con le dovute precauzioni , ben distanti l’uno d’altro e in condizioni ambientali non ottimali, i membri del gruppo sono riusciti a registrare questo brano di canto popolare nella versione scritta per il gruppo lucchese da Elio Guglieri diversi anni fa. Viene quindi pubblicata per la festa della Repubblica Italiana. “Un modo per fare gli auguri alla nostra amata Italia”, spiegano dal Baluardo.