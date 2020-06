Alla mostra ‘Reaction’ arriva la nuova opera di Roberto Baronti

L’opera Ferrari F40 arriva a Reaction. Roberto Baronti partecipa così alla mostra collettiva a ingresso libero organizzata dalla galleria d’arte OlioSuTavola in via del Battistero 38, Lucca per raccontare, insieme ad una ventina di artisti, il dopo covid19. Il nuovo contributo sarà esposto a partire da domenica (7 giugno). Dopo aver mostrato al Lu.C.C.A. Museum una sua personale opera dedicata a Ilaria Del Carretto, Baronti porta a OlioSuTavola la sua arte che vede l’uso dello scanner come macchina fotografica per ritrarre persone, oggetti e ambienti.

Il suo nome si aggiunge così a una lunga lista in cui compaiono Alexey Morosov, Andrea Perelli, Anna Bianchi The Pop, Betina Nielsen, Bill Howard, Chiara Lera, Cinzio, David Finkbeiner, Diana Edmunds, Emanuele Giannelli, Fabio Sciortino, Federica Filippelli, GAME, Giulia Noeyes, Giulia Perelli, Giulia Santarini, Libero Maggini, Nicoletta Niccoli, David Paolinetti, Roberto Barberi, Roberto Baronti, Rolenzo & Biancoshock, Silvia Tuccimei, Vidà. Tra le opere più apprezzate dal pubblico c’è quella di Silvia Tuccimei dal titolo Beauty, Mimetism and Control, che chiama l’osservatore a mettersi in gioco in prima persona, per la quale l’Atelier Ricci ha contribuito nel taglio dell’abito.

La mostra è curata da Martina e Filippo Bacci di Capaci, che intendono offrire spunti per “ripensare una vita che non offenda la terra e chiedere una reale attenzione da parte dei governi mondiali che gestiscono le sorti dell’uomo e del mondo”. Nei locali debitamente adeguati alle norme anticovid, all’esterno e all’interno, e già aperti da qualche giorno, ci sono anche opere di Andrea Salvetti, Clear Houdt, Cordelia V. D. Steinen, Do Konig Vassilakis, Evert Den Hartog, Frans Roymans, Italo Primi. Reaction è aperta a ingresso libero fino domenica 2 agosto da mercoledì a sabato, dalle 17,30 alla mezzanotte, e la domenica dalle 12,30 alla mezzanotte; la mattina, apertura su prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 0583 491104 o visitare il sito www.oliosutavola.com.