“Lucca Curiosa” alla scoperta della chiesa di S. Benedetto in Gottella

Lucca Curiosa va in visita alla chiesa di San Benedetto in Gottella, sede dell’antica Confraternita dei Legnaioli. Prosegue l’iniziativa con video che promuovono le bellezze della città.

La chiesa, sul lato di levante di Piazza Bernardini, ha origini precedenti al mille, come testimoniano le decorazioni medioevali presenti nella sagrestia. Venne poi ricostruita nel XIII secolo in laterizio, con una facciata in pietra e calcare bianco. Nella zona absidale la decorazione in laterizio è arricchita da frammenti di epoca precedente e bacini ceramici di manifattura ligure, forse da quello il nome “gottella”? Successivamente divenne oggetto di numerosi rifacimenti e restauri.

L’interno di impronta ottocentesca presenta tre altari, sulla destra quello della Madonna con il Bambino tra i Santi Benedetto e Margherita di Bartolomeo Brandimarte. Sull’altar maggiore la pala dedicata alla madonna bambina che viene istruita alla lettura da S. Anna. Mentre sull’altare di sinistra è presente la tela che ricorda San Girolamo.