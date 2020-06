White Dolphin records, fuori il singolo d’esordio degli EsteticAdriatica

Si chiama Come To Me la traccia del progetto elettronico di Milano del Dj Latchezar Todorov Staykov e del produttore Giosia Lazzarini. Pubblicata nella Wdr Compilation 2020, è ora uscita negli store di musica digitale come singolo pubblicato dalla casa discografica lucchese Net Label White Dolphin records. Come To Me è un tuffo nell’ adriatic-wave iper moderna, dove perdersi nel magic sound della Nu Disco estiva, con potenti Lfo e ritmi dance alternativi accurati e attuali. Estetica Adriatica è un progetto nato dalla passione musicale della cultura pop anni ’80 e ’90 nell’estate del 2018 dai due musicisti, producendo materiale sonoro contestualizzabile Vaporwave.

Latchezar Todorov Staykov (aka Giallo) è nato a Sofia, Bulgaria. Si trasferisce a Lignano Sabbiadoro già in tenera età. L’avvicinamento con la musica avviene attraverso la cultura Hip Hop alla fine degli anni ’90 che lo ha portato a comprare la sua prima consolle da dj e a dedicarsi al mondo dello scratch e del turntablism. Dopo un periodo ad Amsterdam nel 2010 in cui fece incetta dischi, decise di portare a un livello più professionale il djing . Grazie all’Hip Hop e conseguentemente con Funk e Italo Disco sviluppa un’attitudine al campionamento portandolo alle prime produzioni amatoriali, facendo propria la concezione della musica per potersi esprimere. Mediante la sua vasta collezione di 45 giri in vinile di circa 6mila hits selezionate di vari generi, si introduce presenziando ad eventi Hip Hop nella propria regione, aprendo anche concerti ad artisti di fama nazionale quali Tormento, Claver Gold, OTR Gente Guasta, Inoki, Kaos One, Dj Gruff, Spiller.

Giosia Lazzarini (aka Randgage) è di Lignano Sabbiadoro, classe 1987 muove i primi passi nel mondo della musica mediante lo studio della batteria acustica, per poi appassionarsi al genere tekno rave divenendo membro attivo della crew Singar Tribe. Dopo un periodo di lontananza dalla produzione musicale, nel 2016 si trasferisce a Milano per conseguire un certificate in sound design presso Naba. Nel 2018 matura la decisione di iniziare la laurea triennale presso SAE institute, durante il quale partecipa, con una produzione, alla sonorizzazione del corto Amina di Marco Maccaferri, e all’album 1997 di Merlo con L’odio sulla pelle. Il ritorno alla proprie passioni lo spingono a nuovi ascolti come Com Truise, Lapalux, Flyng Lotus, Lorn, Groundislava e Oneohtrix Point Never che lo aiutano a comprendere quali apparecchiature, come campionatori, synths e macchine a nastro, possano fare al caso suo. Appassionato di tape culture e circuit bending.

E’ possibile ascoltare il nuovo singolo al link: https://whitedolphin.bandcamp.com/track/come-to-me-2