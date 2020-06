Jam Academy, da domani la riapertura delle attività

Un nuovo inizio e tante attività musicali per la riapertura di Jam Academy Lucca a partire da domani (10 giugno).

Forti del successo di adesioni per il corso di dj e dopo la notizia del gemellaggio internazionale promosso dall’istituto per favorire gli scambi culturali e musicali con la Lukas global school di Seul (Corea del Sud), realtà collegata la Seoul national uuniversity, la Korea national sport university e la Chong Shin University, Jam Academy torna ora pienamente operativa.

Passati 80 giorni di lockdown, e dopo aver adeguato il locale per quanto riguarda distanze di sicurezza e i dispositivi di protezione personale, da domani (10 giugno) è possibile riprendere le lezioni dal vivo, lasciando l’online per tornare a suonare insieme, per davvero.