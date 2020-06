Il primo giugno scorso sul canale youtube del progetto regionale toscana musica si è svolta la cerimonia di premiazione del nono concorso internazionale musicale della città di Scandicci dove l’Istituto comprensivo Lucca 2 ad indirizzo musicale della scuola media Da Vinci è riuscito ad ottenere ottimi risultati vincendo ben cinque primi premi e una menzione speciale per la classe di chitarra diretta dalla professoressa Letizia Carriero. La menzione, per la creatività e la consapevolezza dimostrate nell’affrontare i delicati temi dell’emergenza sanitaria visti attraverso gli occhi dei ragazzi, risulta particolarmente importante in questo periodo di didattica a distanza dove fondamentale è stato mantenere un contatto umano con i ragazzi e le loro famiglie. L’istituto ha arricchito i suoi successi anche con due terzi premi per la classe di pianoforte diretta dal professor Michele Stefanini nella categoria solisti. Gli insegnanti ringraziano i ragazzi e le loro famiglie che hanno contribuito a questo successo.

