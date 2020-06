Lucca Curiosa, tappa alla pasticceria Taddeucci

Nuovo video, stavolta dedicato ai negozi di tradizione, per Lucca Curiosa.

Si parla della pasticceria Taddeucci che dal 1881 produce l’inimitabile buccellato, dolce di riferimento della città. Che riporta all’autenticità dei sapori di antica tradizione, alla semplicità di una ricetta sapientemente eseguita con i migliori ingredienti italiani. Al segreto di un lievito madre che rende unici i sapori.

“Noi ricordiamo – dicono da Lucca Curiosa – ancora i tempi del buccellato offerto ai viaggiatori che prendevano la Lazzi, che allora aveva sede in piazza San Martino ed era piena del rumore dei motori, dell’invito a prendere il buccellato, che le donne tenevano infilato nel braccio come tanti bracciali. Una tradizione che il viaggiatore, il turista dovrebbe riprendere, non si lasci Lucca senza un buccellato sottobraccio”.

“Con una serie di video – dice Lucca Curiosa – vorremmo ricordare alcuni dei negozi ed artigiani che caratterizzavano e caratterizzano la città di Lucca. Certamente è solo una visione parziale, visto il ricchissimo tessuto commerciale che ha sempre contraddistinto la città. Attraverso questi video speriamo di accendere ulteriore interesse dei cittadini, dei turisti verso il tessuto commerciale della città”.

Chi volesse segnalare argomenti, soggetti, monumenti da valorizzare, può scrivere a lucca.curiosa@gmail.com .