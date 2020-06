E’ stato Il Puccini e la sua Lucca international festival la prima manifestazione musicale a riaprire le sue porte, in Italia. La data per la ripresa dei concerti serali nella basilica dei santi Giovanni e Reparata (ogni giorno, alle 19) era proprio questa sera (15 giugno). E Andrea Colombini ha rispettato l’appuntamento, inaugurando la nuova stagione musicale dopo il lockdown.

L’organizzazione dedicata alla valorizzazione del binomio Lucca – Puccini è ripartita in totale sicurezza, grazie al distanziamento sociale garantito dagli ampi spazi della chiesa ed alle procedure di sanificazione prima e dopo ogni evento.

Il tutto come sempre in collaborazione con l’orchestra Filarmonica di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

I solisti del Festival, accompagnati al pianoforte dal maestro Diego Fiorini, tornano in scena per proporre al pubblico un repertorio diverso ogni giorno, come da 17 anni a questa parte.

Non solo: per decisione di Andrea Colombini – presidente e direttore artistico del Festival – tutti gli eventi continueranno ad essere a ingresso gratuito per tutti i cittadini italiani.