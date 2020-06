L’anfiteatro dei libri, appuntamento con Ruggero Larco e Giorgio Bartoli

Quarto appuntamento per l’Anfiteatro dei libri, l’iniziativa di Maria Pacini Fazzi editore e libreria Ubik Lucca, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’associazione Lucchesi nel Mondo. Si terrà venerdì (19 giugno), alle 17. Colloquieranno l’autore di Stazioni di Posta, Ruggero Larco e Giorgio Bartoli, presidente della Camera di Commercio di Lucca.

Il libro al centro della ripartenza, protagonista, con le sue tematiche, di dibattiti e approfondimenti. L’argomento del prossimo dibattito ruota intorno al libro di Larco, Stazioni di Posta: il turismo lento, che coniuga la conoscenza del territorio alla sostenibilità, alla natura, alla riscoperta di luoghi segnati e caratterizzati da un passato che continua a generare risorse e cultura; passeggiate in luoghi inconsueti, spesso marginalizzati dal così detto turismo di massa, ma non per questo meno affascinanti. Spunto per le tappe, naturalmente anche gastronomiche, le tracce di un’antica viabilità e le ormai scomparse stazioni di Posta. Venti tappe piene di suggestioni, a tu per tu con la storia, gustando i sapori della memoria.