Festival della Versiliana pronto a una stagione di eventi: i primi nomi

La Versiliana è pronta a ripartire ed è pronta a farlo in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli, con proposte innovative e di qualità, con nomi prestigiosi e con formule di spettacolo rimodulate sulla base delle nuove misure che interessano tutto il comparto teatrale e spettacolare.

In attesa di definire gli ultimi dettagli dell’intero cartellone che conterrà una trentina di eventi al teatro all’aperto, la Fondazione Versiliana, annuncia ufficialmente i primi nomi che andranno a costellare la proposta culturale e spettacolare della 41esima edizione del Festival, che come di consueto si terrà da luglio a fine agosto nello scenario della pineta di Marina di Pietrasanta, insieme ai celebri incontri quotidiani al Caffè, alle mostre e alle attività di intrattenimento per bambini.

“Dopo i lunghi mesi in lockdown – spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – abbiamo tutti sentito ancor più forte la voglia di socialità, di condividere momenti culturali, di partecipare dal vivo agli eventi e di riscoprire la bellezza dei luoghi all’aperto, magari lontani da schermi e monitor. Per questo insieme al sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, al consiglio di gestione della Versiliana e a tutta l’amministrazione di Pietrasanta abbiamo ritenuto necessario programmare come di consueto la nostra stagione sia per dare un segnale di ripresa e di vivacità culturale del nostro territorio, sia per accogliere anche le tante istanze del nostro pubblico che ci ha più volte manifestato la volontà di partecipare alle nostre iniziative. Sulla base di queste indicazioni abbiamo dato incarico al nostro consulente artistico Massimo Martini di formulare un programma di spettacoli che coniugasse l’esigenza culturale e di divertimento alla necessità di vivere il teatro in piena sicurezza sia per gli artisti che per il pubblico”.

Così, nel primo carnet di spettacoli del 41esima Festival La Versiliana (biglietti già in vendita su Ticketone), sono già fissate le date di Michela Murgia (domenica 26 luglio) che porterà in scena il suo monologo Dove sono le donne? con la drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla, e di Arturo Brachetti (venerdì 31 luglio) il più celebre trasformista al mondo protagonista di Arturo racconta Brachetti un’intervista frizzante tra vita e palcoscenico con la partecipazione di Paolo Hendel. Ci sarà anche il grande ritorno dopo lunghissima assenza dal palco della Versiliana di Claudio Bisio che insieme a Gigio Alberti porterà in scena sabato 8 agosto Ma tu sei felice? lettura spettacolo tratta dal libro di Federico Baccomo per una serata all’insegna della comicità e divertimento. Per la prima volta in assoluto a calcare il palco della Versiliana ci sarà anche Stefano Massini con L’alfabeto delle emozioni venerdì 14 agosto. In programma anche la partecipazione della toscana Chiara Francini in L’amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff, in programma venerdì 21 agosto.

Il cartellone completo degli spettacoli verrà ufficializzato e presentato nei prossimi giorni, mentre è già fissata la data di inaugurazione del Festival che si aprirà il 12 luglio con un pomeriggio ricco di iniziative tra cui il vernissage della mostra Pietre della Memoria – Omaggio al Parente di Andrea Chisesi e lo svelamento del busto di Gabriele d’Annunzio realizzato da Gabriele Vicari. La giornata inaugurale della Versiliana sarà preceduta da una speciale anteprima l’11 luglio all’insegna dei ragazzi con la partecipazione della giovanissima youtuber Charlotte M. protagonista allo spazio Caffè di un incontro con i suoi follower.