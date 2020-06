‘L’anfiteatro dei libri’, l’intervista a quattro zampe con Silvana Arata e Andrea Nicolosi

Un intervista a quattro zampe con Silvana Arata, autrice di Nel segno di Juppite e Andrea Nicolosi, autore di Peggy. Dopo tutto vinco io. L’appuntamento, in diretta dalla pagina Facebook della libreria Ubik di Lucca, è in programma per domani (23 giugno) alle 17.

La presentazione rientra nel ciclo ideato da Pacini Fazzi editore e libreria Ubik Lucca L’Anfiteatro dei Libri in collaborazione con associazione Lucchesi nel mondo e Ufficio scolastico provinciale. A colloquio con i due autori Arata e Nicolosi, Stefano Giurlani che insieme a Francesca Fazzi e Gina Truglio parlerà del privilegiato rapporto con il proprio cane. “Mentre la sua coda si muove sempre più veloce nell’aria, arriva il tempo delle emozioni positive verso un nuovo cammino di vita”, così Silvana Arata conclude il su libro e sintetizza il messaggio trasmesso dal rapporto fra Juppiter, Peggy e i loro padroni e amici.