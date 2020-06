Lucca senza turisti e Summer Festival, il commercio teme l’effetto domino

Mettersi fin da ora al lavoro per l’edizione 2021 del Lucca Summer Festival. Confcommercio analizza la situazione di una estate appena iniziata senza il cartellone dell’evento principale. Se questo fosse stato un anno come tutti gli altri, in questi giorni, infatti, la città di Lucca avrebbe appena vissuto lo straordinario evento dell’arrivo di Paul McCartney e si accingerebbe ad entrare nel vivo di un’altra grandissima edizione del Summer Festival.

“Purtroppo – si legge in una nota di Confcommercio -, per le ben note e tristi ragioni che tutti noi conosciamo, non è andata così. In questi giorni in cui Lucca cerca con forza di ritornare alla normalità, piazza Napoleone e gli spalti dell’ex campo Balilla vuoti lasciano un senso di grande malinconia e preoccupazione. Una recente inchiesta giornalistica ha stimato in oltre 7 milioni di euro il mancato giro di affari per la città causato dalla sola cancellazione del concerto di McCartney. Perdite che naturalmente aumentano in modo esponenziale calcolando anche tutti gli altri concerti rimandati al 2021. Ma non si tratta solo di un aspetto economico di cui comunque tutti gli operatori del settore pagano pesantemente le conseguenze. C’è anche dell’altro: il Summer per Lucca significa vitalità, bellezza e promozione,. Tutte cose di cui oggi si sente un gran bisogno”.

“Il nostro appello – prosegue Confcommercio – è rivolto sin da ora dunque a tutti i soggetti coinvolti, affinché si adoperino di concerto per lavorare ad una indimenticabile edizione 2021 del Summer Festival. Il prossimo anno, più che mai, la manifestazione andrà messa nelle migliori condizioni possibili per poter rilanciare in tutto il mondo il suo nome e quello della città”. “Lucca – termina la nota – non può in alcun modo fare a meno del Summer e serve dunque l’impegno e la volontà di tutti per conservarne e valorizzarne ancor di più l’identità e il successo acquisiti in questi 22 anni”.