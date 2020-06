Bingo, regole e curiosità

Chi non ha mai sentito parlare del bingo? Si tratta di un gioco basato sull’estrazione di numeri che vanno da 1 a 90 e da segnare sulle proprie cartelle a disposizione. Il bingo è sicuramente molto simile alla tombola, ma a differenza di quest’ultima rientra nella categoria dei giochi d’azzardo e quindi da casinò. Le regole sono praticamente le stesse, ma i premi si sviluppano in maniera molto più curiosa nel bingo. Prima di ogni partita vengono vendute le cartelle comprensive di 3 file di 5 numeri ciascuna e l’estrazione dei numeri viene effettuata con delle apposite macchine professionali, che contengono le 90 palline numerate e che devono essere sostituite ogni 5.000 partite.

Il gioco si svolge in delle grandi sale autorizzate dallo Stato. Il giocatore che per primo vedrà estratti tutti i 15 numeri presenti sulla propria cartella si aggiudica il premio “Bingo”, equivalente al 53% del montepremi, che può variare fino al 51% quando la percentuale del bingo happy pari al 2% viene detratta dalla percentuale del bingo. Le somme possono raggiungere anche svariate migliaia di Euro e anche in Italia si sono registrate vincite incredibili , come raccontato spesso dai media. La somiglianza con la tombola tradizionale ha sicuramente agevolato gli italiani nell’approccio a questo gioco. Della tombola, tra l’altro, il bingo conserva anche la “Cinquina”, pari al 7% della raccolta totale della partita. Le possibilità di aumentare sensibilmente le vincite sono esponenziali e i premi in palio sono molteplici.

Il Bingo One, ad esempio, viene conquistato al raggiungimento di una quota, variabile tra 50 e 4.000 Euro, stabilita mensilmente da ciascuna sala e accumulata con il 4% dell’incasso di ogni partita. Si può inoltre sommare al bingo ordinario, quando realizzato dopo l’estrazione di un massimo di 46 palline, numero che viene incrementato di un’unità nelle partite successive se non si raggiunge il Bingo One. Il Bingo One Extra, invece, raddoppia il Bingo One per il giocatore che effettua bingo nella 46ª o 47ª pallina della sessione Bingo One, con un valore del 50% in più per chi effettua bingo nella 48ª o 49a pallina della sessione Bingo One. Tra i premi è presente anche il Super Bingo per chi realizza il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore a 38. Altri premi analoghi come il Bingo Oro, il Bingo Argento e il Bingo Bronzo, infine, vengono messi a disposizione solo in alcune sale, con tanto di annuncio prima di iniziare a giocare.

Appare dunque evidente che, rispetto alla tombola, nel bingo ci sono molte più chance di vincere somme importanti, anche se entrambi i giochi richiedono le stesse azioni ai giocatori, che devono affidarsi prevalentemente alla fortuna. Nonostante la maggiore diffusione della tombola, in Italia sono centinaia di migliaia le persone che giocano assiduamente al bingo e le sale presenti sul territorio nazionale, benché in diminuzione, sono ancora tantissime.