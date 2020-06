Al bar Perditempo torna la musica dal vivo dei Radiokaos

Ripartono anche in provincia di Lucca gli eventi di musica dal vivo. Dopo molti mesi di lockdown anche le band potranno esibirsi nella nuova stagione musicale, il primo appuntamento si svolgerà domenica (28 giugno) al bar Perditempo di via di Tiglio a Pieve san Paolo. Ad esibirsi nel locale sarà la famosa band Radiokaos con numerosi brani di musica italiana che suoneranno per tutto il pomeriggio, fino ad orario di aperitivo.

“Quello di domenica sarà il primo evento in provincia di Lucca in cui verrà riproposta la musica dal vivo di una band – dice Paolo Davini proprietario del bar Perditempo –. Nel mio locale abbiamo sempre organizzato eventi di questo genere e a marzo eravamo pronti per partire con la stagione musicale, purtroppo con l’emergenza Covid non è stato possibile iniziare. Oggi ripartiamo con gli eventi che avevamo programmato a marzo e siamo pronti ad inaugurare la stagione con i Radiokaos”. Con le nuove linee guida per gli eventi musicali contenute nel Dpcm in vigore fino al 31 luglio, possono ripartire gli spettacoli aperti al pubblico seguendo naturalmente alcune accortezza per tutelare la sicurezza degli artisti e degli spettatori.

“Parlando con assessori, consiglieri comunali, seguendo le linee guida relative alla sicurezza contenute nel decreto legge, siamo riusciti ad avere il benestare dell’amministrazione per lo svolgimento dell’evento – va avanti il proprietario -. Abbiamo deciso di svolgere lo spettacolo la domenica pomeriggio invece che la sera, diventerà quindi una festa paesana per grandi e piccini, condita con buona musica italiana di tutti i generi, utilizzeremo l’ampia veranda all’aperto presente nel locale in cui verrà posizionata la band, con le giuste distanze di sicurezza e il pubblico ascolterà la musica dall’interno. Verrà organizzato un pranzo per coinvolgere i clienti, sarà possibile prenotare un tavolo per massimo quattro persone e la musica inizierà verso le tre di pomeriggio cercando di arrivare fino all’ora dell’aperitivo. I Radiokaos saranno la prima band ad esibirsi al bar Perditempo, ma gli spettacoli continueranno con altri appuntamenti, domenica 5 luglio ci sarà un tributo a Pino Daniele con la band Terra Mia”.

Radiokaos fondato nel 1998 da Massimiliano Salani, in arte Max, ha visto la partecipazione e il contributo di molti artisti del panorama musicale, ad oggi conta la solita formazione da almeno dieci anni composta da quattro elementi, Max alla tastiera e voce, Giacomo Dell’Immagine alla chitarra, Emmanuele Modestino al basso e Alessandro Matteucci alla batteria. Il gruppo si è esibito in migliaia di concerti in tutta Italia e anche all’estero e può contare su un ampio repertorio con più di mille pezzi. Durante il lockdown i Radiokaos hanno composto un nuovo pezzo dal titolo La giostra realizzando un video (che è possibile ascoltare al link https://www.youtube.com/watch?v=JWRvtc4nn6M ), domenica sarà la prima volta che il gruppo lo suonerà dal vivo.

“Ritornare a suonare dopo molto tempo è un po’ strano, perché per noi la musica live ci scandisce il ritmo della vita, siamo professionisti da molti anni e abbiamo la fortuna e il privilegio di suonare tanto – commenta la band -. In questi mesi, a causa del lockdown, non abbiamo potuto farlo e ciò ti fa sentire un po’ disorientato perché è come se ti mancasse la bussola della tua vita. A livello emotivo suonare dal vivo è una parte importante, se manca hai un vuoto, sono sensazioni uniche in cui si ha modo di scaricare l’adrenalina accumulata, non vediamo quindi l’ora di poterlo fare di nuovo! ”.

Domenica (28 giugno) i Radiokaos si esibiranno con pezzi di musica italiana di Lucio Battisti, Max Gazzè, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Antonello Venditti, ed altri brani classici che la band porta in concerto anche con serate a tema. La giornata si svolgerà al locale bar Perditempo a Capannori via di Tiglio 62 Pieve San Paolo, e avrà inizio alle 13,30 con un pranzo. Lo spettacolo si articolerà in più parti, la musica inizierà a conclusione del pranzo e proseguirà per tutto il pomeriggio fino all’ora dell’aperitivo. La prenotazione per il pranzo è obbligatoria con un numero massimo di 48 posti, è possibile prenotare ai numeri 393 1201733 Paolo Davini o allo 0583 1803463 bar Perditempo.