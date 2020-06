Fondazione Ragghianti, online nuovo articolo della rivista Luk

E’ a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti (clicca qui), un nuovo articolo selezionato da «Luk», la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

Questa settimana è disponibile il download gratuito in formato pdf di un contributo dedicato a Luigi Veronesi, tratto dal Luk 17 (nuova serie) del 2011.

L’articolo, Luigi Veronesi alla Fondazione Ragghianti, 1991, è la trascrizione della conferenza tenuta da Luigi Veronesi a colloquio con Elena Pontiggia il 25 ottobre 1991 per il ciclo Artisti in diretta, organizzato da Pier Carlo Santini alla Fondazione Ragghianti.

Elena Pontiggia, storica dell’arte, collabora con molti giornali e riviste. Ha insegnato al Politecnico di Milano ed è attualmente docente di Storia dell’arte contemporanea all’accademia di Brera.

Luigi Veronesi (1908-1998), pittore, fotografo, cineasta, grafico, scenografo, teorico, docente all’Accademia di Brera di Milano, è uno dei padri dell’astrattismo nel nostro Paese. Incarnò l’utopia della modernità, di un’idea concreta, oggettiva, etica dell’operare estetico, influenzata dal Costruttivismo e dal Bauhaus, ma tutt’altro che slegata da una profonda italianità. La sua formazione non era quella dell’artista-intellettuale: Veronesi veniva da studi tecnici, e lavorò a lungo come disegnatore di tessuti, anche a Parigi. Manualità, buon senso, curiosità, impegno, dedizione e sperimentalismo ne fecero una figura originale all’interno del Mac (Movimento per l’Arte Concreta) e ancor prima, negli anni Trenta, del gruppo della Galleria Il Milione di Milano.