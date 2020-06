Lucca e la fase 2: come ripartire dall’estate

Il peggio, si spera, è passato. L’emergenza sanitaria globale ha avuto grandi ripercussioni economiche per tutta il nostro paese ma passo passo, l’Italia sta uscendo dall’isolamento con la speranza che tutto possa tornare completamente alla normalità quanto prima. Un ritorno non facile neppure da un punto di vista psicologico dopo mesi di lockdown ed irrimediabilmente anche sotto il profilo del fatturato per le imprese e dei compensi per i lavoratori.

Le conseguenze si sono fatte già sentire e continueranno ancora ed ovviamente anche Lucca, città sempre più votata al turismo in ogni stagione dell’anno, ne è pienamente immersa. Nel medio termine ci si augura però che uno dei più importanti eventi della città, il rinomato appuntamento oramai di carattere globale come Comics & Games , previsto da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre. possa svolgersi regolarmente o anche con capienza di visitatori limitata rispetto ai numeri da record delle passate edizioni.

Lucca Summer Festival: si lavora già all’edizione del 2021

Per l’estate invece è già irrimediabilmente saltato il Summer Festival che avrebbe dovuto vedere in città grandi nomi della musica internazionale a cominciare dall’arrivo di Paul McCartney insieme a Beck, Liam Gallagher, Lynyrd Skynyrd. Ben Harper, Paolo Conte, Celine Dion e tantissimi altri.

Gli organizzatori hanno già riprogrammato molte nuove date per l’anno venturo e sulla questione è intervenuta anche la rappresentanza di Confcommercio Lucca che ha messo in evidenza come l’indotto economico del solo concerto dell’ex Beatles McCartney avrebbe avuto un impatto sulla città di circa sette milioni di euro, senza dimenticare tutti gli altri importanti appuntamenti musicale oltre alla vitalità e la promozione che ogni concerto porta in “dote” alla città e alla sua economia.

Nella nota l’organizzazione di categoria si augura dunque un’edizione 2021 del festival “indimenticabile” per poter rilanciare in tutto il mondo il suo nome e quello della città che lo ospita da molti anni.

Lucca Fase 2: Riaprono le Torri

Se pur ovviamente non abbiano lo stesso richiamo delle star del rock e del pop internazionale, non si può che festeggiare con gioia, la riapertura di Torre Guinigi, la Torre delle Ore e dell’Orto Botanico per gruppi guidati, limitati numericamente e con l’oramai scontata prenotazione obbligatoria. I tour in questa particolare fase, partiranno entrambi dalla Torre Guinigi in quanto quella delle Ore non ha spazi di attesa nella norma per le nuove disposizioni. La prenotazione potrà avvenire ai numeri 0583 48090 e 0583 950596 oppure via email a orto.torri@gmail.com e per il momento il tutto sarà ad ingresso gratuito.

Appuntamento confermato con le auto storiche

Se la musica è costretta a fermarsi, per fortuna invece non mollano la presa le auto storiche. A metà luglio tornano infatti gli eventi de la Coppa Città di Lucca e Coppa Ville lucchesi, divenuti appuntamenti del calendario sportivo nazionale dedicato alle auto “vintage”.

Le competizioni dovranno per forza di cose svolgersi a porte chiuse ma potranno essere seguite sia sul digitale terrestre che in streaming sui social per trasformare così la terza gara organizzata in ambito nazionale dopo la “ripartenza” in un volano per la visibilità di Lucca e Provincia.

A Capannori si riparte da Piazza Aldo Moro e con Estate al Ristorante

Nella vicina Capannori si cerca, se pur con ritardo vista la situazione contingente, di lavorare ad un calendario di appuntamenti per l’estate oramai già iniziata. A Piazza Aldo Moro ci si prepara per l’arrivo del cinema all’aperto, i mercatini e lo street food per un calendario di eventi che prenderà il via da luglio e dovrebbe poi continuare per tutta l’estate.

A Cappannori si lavora anche alla campagna “Estate al Ristorante“, aperta a tutti gli operatori dell’enogastronomia della zona. L’amministrazione comunale realizzerà alcuni materiali di comunicazione che saranno poi diffusi tramite siti e social media online per valorizzare tutte le realtà del territorio coinvolte.