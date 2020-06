Tre concerti con il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani a Massaciuccoli

Il Circolo Amici della musica Alfredo Catalani riprende l’attività concertistica organizzando un piccolo Festival musicale di Massaciuccoli.

Si tratta di tre concerti vocali e strumentali distribuiti in altrettante date: 26 giugno, 6 e 28 agosto; l’inizio è alle 21,15. La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si svolge nel parco dell’Hotel Le Rotonde di Massaciuccoli. Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, durante i concerti sarà rigorosamente mantenuto il distanziamento sociale e l’ingresso è gratuito. I posti sono prenotabili tramite telefono (347.9951581) o in via telematica (circolocatalanilucca@libero.it) e saranno preassegnati.

Con questo piccolo festival il Circolo Catalani, oltre a proporre repertori particolari e di rara esecuzione, intende anche valorizzare il territorio di Massaciuccoli, le sue bellezze naturali e la storicità del territorio, testimoniata – tra l’altro – dagli scavi romani e dal Museo. Alle manifestazioni musicali, si coniuga l’intento per una ripresa socio economica del territorio ed una rifioritura del turismo, spesso sacrificato dalle vicine Lucca e Torre del Lago. Infatti, nelle date previste per i concerti, si potranno abbinare visite guidate ai luoghi di interesse storico e paesaggistico. Per esperienze pregresse, il pubblico partecipante ai concerti organizzati dal Circolo, proviene spesso da fuori comune e fuori regione.

Il primo dei tre concerti, in programma domani (26 giugno) è per mezzosoprano, baritono e pianoforte Da Mozart a Ravel. Di particolare rilevanza sia gli interpreti, sia il repertorio: quest’ultimo spazia da brani cantati tratti da composizioni poco note di Massenet, Ravel, ad altri prettamente strumentali, a significare la proiezione verso il futuro delle composizioni di Catalani. Gli interpreti sono professionisti, già attivi nei teatri internazionali: Laura Polverelli, mezzosoprano e il baritono Gianfranco Montresor; al pianoforte Laura Pasqualetti; conduce la serata Loredana Bruno.

Dedicati solo al genere strumentale, i concerti del 6 e 28 agosto. Il primo avrà come protagonista il Quartetto Guadagnini: una formazione composta da giovani strumentisti già nota ed attiva a livello internazionale. Da Mozart a Webern: questo il titolo del concerto improntato sul percorso del modernismo musicale, già presente in Mozart, fino alle sonorità del cosiddetto Novecento storico.

Il 28 agosto, la consegna della targa d’argento Luciana Pardini alla giovane violinista Cristina Papini, secondo violino del Quartetto Guadagnini, nonché talentuosa e sensibile interprete come solista. Papini eseguirà musiche per violino solo e violino e pianoforte insieme alla pianista Laura Pasqualetti. Alcuni brani del concerto ricorderanno il 250esimo della nascita di Beethoven. A condurre la serata, Daniele Rubboli.