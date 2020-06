Assemblea dei soci per l’Aml: si elegge il nuovo consiglio

Martedì (7 luglio) alle 17, nell’auditorium Da Massa Carrara del complesso di San Micheletto (in via Sam Micheletto 3) si riuniscono i soci dell’Associazione Musicale Lucchese.

Durante l’assemblea, sarà approvato il bilancio e si procederà all’elezione del nuovo consiglio della storica associazione. All’ordine del giorno anche le relazioni del presidente Marco Cattani e del direttore artistico Simone Soldati, che illustrerà gli appuntamenti e le novità della stagione estiva.

L’Aml ricorda che possono partecipare all’assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote relative agli ultimi tre anni, compreso quello in corso. Coloro che non avessero ancora provveduto a versarle, potranno mettersi in regola entro l’inizio della riunione.