Il museo ha bisogno di cambiare linguaggio e di avvicinarsi sempre di più al pubblico dei giovani. In quest’ottica, il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art lancia Teen4Teens, un nuovo progetto realizzato in collaborazione con l’associazione Lucca Info&Guide che vede gli adolescenti protagonisti.

“La museologia sta cambiando a livello mondiale – spiega il direttore del Lu.C.C.A. Maurizio Vanni – Probabilmente il Covid-19 ha velocizzato un meccanismo che aveva già iniziato un’evoluzione e che vede il museo sempre più inclusivo e presente nella vita delle persone. Pensare a chi è in difficoltà o in stato di fragilità, alla terza età, ai bambini e alle famiglie con offerte personalizzate legate a laboratori e visite guidate speciali è un dovere. Non bisogna dimenticare, in particolare, anche gli adolescenti che vivono un’età di naturale ribellione. Per loro abbiamo pensato a Teen4Teens: chi meglio di un loro coetaneo conosce il linguaggio, i pensieri, gli stati d’animo, le problematicità di quell’età?”.

Sono stati selezionati quattro giovani – Alice Cambria, Federico Cetrulo, Beatrice Giampaoli, Iacopo Muchetti – che saranno formati per diventare “narratori museali”: dopo il primo periodo di training, i ragazzi saranno chiamati a ideare delle visite guidate di taglio interdisciplinare che per due volte al mese proporranno gratuitamente ai loro coetanei. Il corso preparatorio sarà condotto da Maurizio Vanni, docente di museologia e marketing museale, e li vedrà impegnati in un modulo di 25 ore su Public speaking: l’importanza della comunicazione non verbale, Storytelling: la narrazione diventa condivisa, Dall’idea al progetto: come trasformare un pensiero in azione, Workshop: la visita guidata interdisciplinare.

“Ripartire dal futuro? Si può – conclude Vanni –, cercando di trasformare il museo in un punto di riferimento trasversale. La responsabilità sociale del museo impone un’attenzione a tutti i segmenti del pubblico generico: per realizzarla è indispensabile proporre offerte su misura”.

Alice Cambria è una laureanda in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari all’università di Firenze, Federico Cetrulo uno studente in lettere antiche all’università di Firenze, Beatrice Giampaoli una studentessa al liceo artistico serale Passaglia di Lucca, indirizzo Arte figurativa e Iacopio Muchetti ha conseguito una laurea triennale in Scienza dei beni culturali all’università di Pisa.