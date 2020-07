‘Cartoline pucciniane’, al via il primo appuntamento in piazza del Giglio

Primo appuntamento con l’edizione 2020 delle Cartoline pucciniane. Domani (2 luglio) alle 21,30 in piazza del Giglio il cartellone di eventi estivi prenderà il via con Madama Butterfly, per proseguire nei mesi di agosto e settembre. La nuovo edizione delle selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte promosse e realizzate da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca avrà una nuova location: non più come negli anni passati di fronte al Puccini museum ma in piazza del Giglio.

Dopo il recital dedicato a Madama Butterfly, che vedrà protagonisti Shoko Okada (Cio Cio San), Tiziano Barontini (Pinkerton) e Ricardo Crampton (Sharpless) insieme a Massimo Morelli (pianista e maestro concertatore), i cartellone andrà avanti il 6 agosto con Tosca e il 3 settembre con La bohème. Il biglietto per assistere ai recital lirici costa 12 euro, ed è comprensivo del biglietto di ingresso al Puccini museum, casa natale. E’ possibile acquistarlo online sul sito internet del Teatro del Giglio o prenotando al numero 366 6593993 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.