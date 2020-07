Gemellaggio Lucca-Seul, pronta per la Corea la cantante e docente Lara Moretto

Una giovane cantante e insegnante parte alla volta di Seul: è Lara Moretto ad aver superato la selezione del bando aperto nell’ambito del gemellaggio Lucca-Seul sottoscritto dalle scuole Jam Academy e Sinfonia di Lucca e la Lukas Global School.

Questa mattina (8 luglio) Lara Moretto, insegnante di canto moderno di Pisa con all’attivo partecipazioni in produzioni che vanno da 11Lune di Peccioli a Lucca Comics & Games, una tournée in Italia ed Europa con “Abbadream” Abba Tribute Show e in diversi altri musical a livello italiano, si è presentata in videoconferenza a Gu Jayoung, fondatore della Lukas Global School Seul e al maestro Bumsik Ettore Woo della Daejiin University, alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, di Silvia Del Carlo per la Jam Academy Lucca e Riccardo Morici per il progetto ItArte.org, all’interno del quale si sviluppano le iniziative del gemellaggio culturale internazionale stretto a maggio da Jam Academy con Lukas Global School di Seul (Corea del Sud), realtà collegata la Seoul National University, la Korea National Sport University e la Chong Shin University. Massimo Salotti di Sinfonia, non potendo essere presente, ha inviato un messaggio di saluti.

Lara Moretto, che è già stata in Corea lo scorso anno insieme ad un gruppo di docenti Jam e una delegazione del Comune di Lucca, partirà a settembre per insegnare canto moderno nella sezione kids che sta aprendo alla Lukas Global School, college che si trova nel prestigioso quartiere di Gangnam. L’assessore Ragghianti ha sottolineato l’importanza degli scambi interculturali, ringraziando ItArte.org e sottolineando che con questa apertura il Comune si impegna a favorire in generale la ripresa del turismo e degli scambi anche commerciali.

Il rapporto tra Lucca e Seoul nasce nell’estate del 2016 grazie all’accademia Jam Academy, che ha stabilito il primo contatto con il maestro Bumsik Woo del conservatorio della Daejin University, Seoul. Tra le molteplici attività organizzate negli anni, emerge il Lucca International Choir Festival e l’Arirang Festival che hanno offerto a Lucca eventi musicali e artistici in piazze, chiese e un emozionante sold out al Teatro del Giglio. Ad essi si aggiungono altri eventi che hanno coinvolto molte realtà lucchesi e coreane quali Jam Academy, il Conservatorio Boccherini, la Scuola di Musica Sinfonia, Il Museo Puccini, le associazioni “Lucchesi nel mondo” e “Il Baluardo”, l’Unicef di Lucca, il Teatro del Giglio, il Comune di Lucca, il Fem Art Company di Seoul, la Daejin University di Seoul, il Comune di Ujiubon e il Uijeongbu Music Theatre Festival di Seoul.