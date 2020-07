We are still here. Il trittico dell’artista danese Betina Nielsen arriva a Reaction, la collettiva che, alla galleria d’arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca), racconta il dopo Covid-19, aperta a ingresso libero fino al 2 agosto.

Con l’opera di Betina Nielsen si completa “il quadro” delle opere previste da Martina e Filippo Bacci di Capaci, curatori dell’esposizione che accoglie i lavori di Alexey Morosov, Andrea Perelli, Anna Bianchi The Pop, Betina Nielsen, Bill Howard, Chiara Lera, Cinzio, David Finkbeiner, David Paolinetti, Diana Edmunds, Emanuele Giannelli, Fabio Sciortino, Federica Filippelli, Game, Giulia Noeyes, Giulia Perelli, Giulia Santarini, Libero Maggini, Nicoletta Niccoli, Roberto Barberi, Roberto Baronti, Rolenzo & Biancoshock, Silvia Tuccimei, Vidà.

Foto 3 di 3





L’arte è nell’aria. Nei locali debitamente adeguati alle norme anti-Covid, all’esterno e all’interno, e già aperti da qualche giorno, ci sono anche opere di Andrea Salvetti, Clear Houdt, Cordelia V. D. Steinen, Do Konig Vassilakis, Evert Den Hartog, Frans Roymans, Italo Primi.

Reaction è aperta a ingresso libero fino domenica 2 agosto, da mercoledì a sabato, dalle 17,30 alla mezzanotte, e la domenica dalle 12,30 alla mezzanotte; la mattina, apertura su prenotazione. Informazioni 0583.491104, www.oliosutavola.com.