Domani (11 luglio) alle 18, alla Fattoria di Fubbiano a Lucca, si terrà l’inaugurazione della mostra di opere d’arte I colori del vento all’interno del ciclo di esposizioni Vissi d’Arte, Vissi di Vino.

È assodato che le Strade del Vino siano ormai un successo e una attrattiva non indifferente per il territorio toscano e lucchese. Molti sono i turisti che giungono solamente per approfittare delle bellezze paesaggistiche offerte dai lunghi filari, dai colori che si riflettono in un calice di rosso o dalle botti in legno sotto le arcate di cantine antiche.

Foto 3 di 3





Jitka Plchova Souckova ed Elena Francesconi hanno quindi progettato Vissi d’Arte, Vissi di Vino: il connubio perfetto fra opere d’arte e aziende vitivinicole ove ammirare le opere nelle cantine o nelle sale per la degustazione del vino.

Le organizzatrici hanno scelto alcuni artisti locali ed internazionali ed alcune cantine particolarmente sensibili al tema artistico, ove poter realizzare il progetto.

A Lucca già da oggi è possibile apprezzare le opere all’interno della azienda agricola Valle del Sole (www.valledelsole.eu) oppure alla Fattoria di Fubbiano (www.fattoriadifubbiano.it): è sufficiente telefonare e prenotare una visita degustativa usufruendo del link sul sito.

All’azienda Valle del Sole espongono le artiste Angelika List, Maria Chiara Luchetti, Jitka Plchova Souckova, mentre all’interno delle sale da degustazione della Fattoria di Fubbiano espongono Anna Maria Domicelli, Daniele Cerù, Sandra Beltrami, Michaela Kasparova e Jitka Plchova Souckova.

Le opere d’arte sono in vendita fino al mese di ottobre.