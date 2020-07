La programmazione Netflix: accendiamo i riflettori sulle serie tv

A decretare il successo di una piattaforma come Netflix è l’aver saputo rivoluzionare le dinamiche televisive, soprattutto laddove si parla di serie tv e di produzioni originali.

L’innovazione si è percepita in tema di scelte, considerando che l’utente è libero di selezionare le serie tv da vedere, in assoluta autonomia.

E sono proprio le serie tv la punta di diamante del colosso dello streaming. Serie televisive bellissime, estremamente amate dalla platea di utenti, che hanno permesso al più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo di superare le più rosee aspettative in tema di crescita ed interesse.

Cosa guardare su Netflix: serie tv in primo piano

In Italia, come in ogni altra area geografica, la programmazione Netflix vanta un ampio catalogo di proposte dai telefilm belli ed attuali, alle imperdibili pellicole, alle serie tv originali. Una carrellata di suggerimenti che si arricchisce e si amplia di mese in mese. Scegliere che cosa vedere su Netflix è facile perché la programmazione offerta è perfetta da guardare con la famiglia e con gli amici, ma rappresenta anche la scelta ottimale per concludere una serata con il partner, la proposta immancabile per trascorrere le lunghe sere invernali o rallegrare i pomeriggi più noiosi.

La proposta televisiva ruota attorno alle migliori serie tv Netflix da vedere e all’ampia scelta di film. Netflix è anche il piacere di guardare i grandi classici, le immancabili pellicole romantiche e quelle divertenti, i thriller e le commedie, i film di animazione e i noir.

Le serie tv: l’estate di Netflix

L’estate di Netflix si accende di novità e graditi ritorni soprattutto in tema di serie tv. Dal 6 agosto, come da catalogo, torna con la terza ed ultima stagione la serie ‘The Rain’, ambientata in uno scenario post-apocalittico contraddistinto dagli effetti nefasti di un misterioso virus portato dalla pioggia sul territorio scandinavo. Dal 21 agosto riparte con la quinta stagione ‘Lucifer’ , la serie tv ispirata all’omonimo fumetto scritto da Mike Carey.

Fra le serie tv più amate è impossibile dimenticare ‘La casa di carta’, la serie che nell’ultimo decennio ha saputo imporsi per successo e attenzione mediatica, e ‘Breaking Bad’ annoverata fra le proposte più popolari e amate degli ultimi anni.

Chi ama le serie tv, e ancora non le ha viste, può valutare produzioni quali ‘Orange is the New Black’ ‘Vis a Vis’e ‘Stranger Things’, oppure osservare il mondo in chiave fantasy attraverso l’obiettivo di ‘The Witcher’, o magari scoprire gli intrighi di palazzo sui quali è concentrato ‘The Crown’ .