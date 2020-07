Sanremo Rock, a Lucca la sfida per selezionare le migliori band toscane

Due giornate intense dedicate al migliore rock toscano per il 33esimo Sanremo Rock & Trend Festival. Sabato (18 luglio) e domenica 19 il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna al Centro commerciale Pinturicchio di Lucca, nella Sala della musica e della cultura per quattro gironi di finali regionali che selezionerà le migliori band della Toscana.

L’appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero. Anche questo secondo girone vedrà sul palco ben 28 artisti o band, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 10 posti in palio per le finali nazionali.

A partire dalle 15 saliranno sul palco il 18 luglio: Piaggio Soul, Maudites Dames, Relazioni Parallele, Classe 99, Kings, Room6, Dudes, Two Of Spades, Il Circolo dei Baccanali, Alessio D’agostino, Quièn Sabe, Manila ( ex Memento).

Protagonisti del 19 luglio dalle 15 saranno invece: En Dhyana, Dazzle, Frammenti, Casamatta, Broken Backs, Bestianera, La Gravità, Humanoira, IO, Virginia e il lupo, Reel Tape, Nicola Mazzanti – Il Bicchiere, Snei Ap, Sitar, Meceta.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Emanuela Gennai, conduttrice di spettacoli; Roberto Borelli, cantante; Paolo Mandoli, giornalista e organizzatore di eventi, Catia F. Fabbri, presidente di B.M. Music e organizzatrice di eventi musicali; Forzosi Vincenzo, chitarrista.

Al termine di ciascuna giornata, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.

Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall’apposita casella il materiale richiesto audio/video. Contestualmente è possibile inoltre iscriversi al bando Parole Rock per autori under 35 e al bando Nuovi Brani Rock per interpreti ed esecutori under 35, sostenuto da Nuovoimaie.

Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , telefono 327.4237725.