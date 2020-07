‘Al Centro della scena’, nove appuntamenti teatrali nell’estate compitese

Da giovedì (23 luglio) al 29 agosto nove spettacoli teatrali in programma tra il Centro culturale compitese e al Camelieto di Sant’Andrea di Compito. Un ricco calendario quello della rassegna Al Centro della scena promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con il Centro culturale compitese e la Fita Lucca diviso in cinque pomeriggi al camelieto dedicati al teatro di narrazione per famiglie intitolati Racconti nella natura e quattro serate in programma al centro culturale compitese rivolte ad un pubblico generalista con spettacoli di vario tipo.

“Questa rassegna si inserisce nel ricco cartellone di eventi che questa estate si svolgerà sul territorio di Capannori – spiega l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Un’iniziativa culturale che andrà ad animare in particolare la zona del compitese con proposte teatrali, quelle che si svolgeranno al centro culturale compitese, adatte a tutti e con alcuni appuntamenti, quelli in programma nello splendido scenario del camelieto, dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie”.

“Il programma proposto è composto da 9 appuntamenti: cinque spettacoli dedicati al teatro di narrazione, inseriti nel calendario di Lucca Teatro Festival-Che cosa sono le nuvole? e rivolti ai bambini con contenuti e spunti di riflessione legati alla sensibilizzazione ambientale e allo sviluppo sostenibile traendo ispirazione dalla collocazione al Camelieto e quattro spettacoli che spaziano dalla commedia vernacolare all’incontro di musica e parole al centro culturale compitese – spiega la presidente della Fita Lucca Mariella Cuomo-. Ringrazio il Comune di Capannori e il Centro culturale compitese per l’opportunità offerta e la fondazione Cassa di Risparmio per la rinnovata fiducia e il sostegno all’attività istituzionale della nostra associazione”.