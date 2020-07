Circolo Lucca Jazz, un’estate di musica dal vivo

Continua l’impegno del Circolo Lucca Jazz per dare corpo alla musica dal vivo, proponendo concerti in location all’aperto, con la collaborazione di enti pubblici e privati che si sono resi disponibili ad organizzare serate in questa fase non facile per gli eventi.

“Far rivivere concerti live di jazz – dicono dal circolo – è il nostro impegno, rivolto agli artisti locali con attenzione verso i giovani, come gli allievi del liceo musicale Passaglia. Il Circolo Lucca Jazz, come altre associazioni ha già iniziato a proporre musica, nel rispetto delle norme antiCovid-19 nelle settimane di luglio con iniziative quali i concerti nel Chiostro del Real Collegio (il giovedi), con serate all’Antico Caffè delle Mura (Venerdì jazz) e con il sabato al Festival di Montecarlo Jazz & Wine. Agosto e settembre saranno un’occasione per offrire un assaggio di Lucca Jazz Donna, che sarà realizzato nella sua formula tradizionale nel 2021. Saranno quattro serate, sempre al Real Collegio, con Lucca Jazz Donna Light, per non saltare del tutto l’appuntamento annuale”.

“Continueranno poi – prosegue il circolo – le serate dei venerdi agostani e settembrini al Caffè delle Mura che con il fascino del suo giardino merita davvero una cornice musicale di qualità e di spessore, come si è sempre creata grazie proprio ai musicisti che sempre hanno risposto all’invito del Circolo Lucca Jazz, dimostrando attaccamento e vicinanza a questa associazione lucchese impegnata da anni nella promozione di questo genere musicale”.

I prossimi appuntamenti a breve sono giovedì 23 luglio al Real Collegio con Marco Cattani Quartet, il 28 luglio all’Antico Caffè delle Mura con Margherita Giorgi Quartet e il 25 luglio al Montecarlo Jazz&Wine Fest con Beneventi-Cattani Quartet.