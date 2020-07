Lucca Teatro Festival, in scena ‘La Gabbianella e il gatto’ e Tandem di Lucarelli e Cesca

Proseguono gli appuntamenti del Lucca Teatro Festival. La favola dello scrittore Luis Sepulveda, deceduto pochi mesi fa, Storia della Gabbianella e del Gatto che le insegno a volare torna protagonista di una narrazione per bambini con la sesta edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

L’appuntamento con l’evento ad ingresso gratuito, dedicato ai bambini di ogni età, è giovedì (23 luglio), alle 18, al Camelieto di Sant’Andrea di Compito, con La Cattiva Compagnia Teatro che darà vita ad una coinvolgente lettura a due voci della storia dello scrittore cileno, che narra della bella amicizia tra il gatto Zorba e la gabbianella nata dall’uovo che ha covato. Evento inserito nella rassegna Racconti nella Natura, realizzata con comune di Capannori, Centro Culturale Compitese e Fita. Al pubblico presente sarà offerta una merenda con ottimi biscotti artigianali.

Sabato (25 luglio), l’appuntamento per tutta la famiglia Tandem con Meme Lucarelli e Matteo Cesca, in piazza Felice Orsi a Porcari, alle 21. Tandem è uno spettacolo di e con Meme Lucarelli e Matteo Cesca: un racconto comico-musicale dove due artisti, due amici, si incontrano e giocano insieme (sempre ad ingresso gratuito). Serata organizzata con Fita e comune di Porcari.

Martedì (28 luglio), prosegue il divertimento per le famiglie con: Il rapimento del Principe Carlo con Teatro del Drago, nel cortile del Centro Culturale Agorà a Lucca, alle 21, ingresso gratuito, uno splendido spettacolo di burattini, portato in scena con maestria, che assicura tanto divertimento. Spettacolo in collaborazione con comune di Lucca, Centro Culturale Agorà e Biblioteca Ragazzi.

Prenotazione sempre consigliata anche se non indispensabile: prenotazioni@luccateatrofestival.it.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival e tutte le informazioni si trovano sul sito www.luccateatrofestival.it.