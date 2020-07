L’ape teatrale verso il gran finale in piazza del Giglio

Dopo aver toccato il centro storico, i paesi, le frazioni e i quartieri del territorio comunale con una lunga corsa iniziata il 6 luglio scorso a bordo dell’Apecar, Arlecchino e il Dottor Balanzone e la loro scoppiettante Ape teatrale si preparano al gran finale, programmato in piazza del Giglio (di fronte al teatro) per venerdì (24 luglio) alle 21. Le due maschere della commedia dell’arte – interpretate da Marco Brinzi e Caterina Simonelli, entrambi formatisi alla Scuola del Piccolo di Milano – hanno dialogato e interagito con il pubblico, sempre numerosissimo e variegato, intorno ai temi di attualità quotidiana quali il virus, la distanza imposta, le cure necessarie, l’incertezza e la speranza per il futuro.

Con ben 34 repliche, l’Ape teatrale – progetto nato da un’idea di Marco Brinzi, produzione del Teatro del Giglio realizzata in collaborazione con la Compagnia If Prana e il Comune di Lucca – ha portato il teatro “fuori dal teatro”, permettendoci di ripensare insieme l’esperienza che ci ha accomunati nei mesi del lockdown e questo nostro presente, ancora tanto difficile e confuso.

Venerdì 24 luglio le ultime due repliche, alle quali si può assistere come sempre gratuitamente e in assoluta sicurezza, grazie a particolari dispositivi che segnano le postazioni da occupare e le “distanze” prescritte tra gli spettatori: alle 18,15 in piazza San Michele (angolo Palazzo Pretorio) e alle 21 in Piazza del Giglio, di fronte al teatro, per il gran finale.