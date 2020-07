Un pezzo di Lucca al San Marino Comics

I fumetti e le animazioni fanno ormai parte dell’anima della città di Lucca. Merito del celeberrimo Lucca Comics & Games, che quest’anno ha deciso di farsi in quattro in risposta all’emergenza sanitaria contrariamente al Francigena Arts Festival rinviato al 2021.

Ma anche altre manifestazioni simili non sono da meno, ecco allora il San Marino Comics che è giunto alla sua settima edizione. La manifestazione organizzata dalla omonima associazione è in programma per l’ultimo fine settimana di agosto, da venerdì 28 a domenica 30: una tre giorni incentrata sulla cultura pop e del fumetto, in continuo fermento anche nella piccola repubblica.

Il manifesto del Festival 2020 porta la firma dell’eclettico illustratore Enrico Simonato, architetto e fumettista, grande conoscitore dei mondi dei Mecha, e particolarmente della storica saga di “Jeeg il Robot D’Acciaio” che ha intrattenuto generazioni di bambini e non solo. Simonato fu già ospite di San Marino Comics Festival dalla scorsa edizione e quest’anno presenta un inedito scorcio della Repubblica del Monte Titano in versione Art Nouveau:

“Per questa locandina, l’idea di base che mi ha ispirato è l’ambientazione medioevale che richiama San Marino e ho voluto dare una caratterizzazione al robot che fosse legata ad una illustrazione in stile medioevale. Come riferimenti ho preso una classica veduta di San Marino con il cielo sullo sfondo. In primo piano, su uno sperone di roccia, si trova un Jeeg Robot con il modulo del cavallo Antares in stile “San Giorgio e il Drago” e una lancia con in cima una bandiera. Quindi ci vedevo proprio un filo conduttore fra le ambientazioni medioevali e i robot con le loro possenti armature che difendono il Paese.

Tutte le cornici sono invece in stile Art Nouveau come alcune illustrazioni di Alfons Mucha. Cosa piuttosto inedita per il settore! Anche I colori applicati al manifesto sono sempre in stile Art Nouveau con un tocco di sfumatura fantasy per donare all’illustrazione un aspetto d’altri tempi”.

Ci sono interessanti novità anche per i giochi da tavolo e i videogames, che rappresentano una cospicua fetta del settore. Due mondi così lontani e così vicini, perché da tempo i personaggi di giochi a fumetti diventano protagonisti di videogame. Non è un caso che continui ad avanzare il mercato del PC gaming, che con computer sempre più performanti e dai prezzi accessibili permette a stuoli di appassionati di immergersi direttamente nelle avventure del proprio supereroe preferito.

Durante la prima serata della kermesse ci sarà la tradizionale cerimonia inaugurale del Festival alla presenza delle massime autorità, gli On. Segretari di Stato e del Capitano di Castello di Città. A seguire la prima serata continuerà con un intermezzo degli stuntmen ROSA D’ACCIAIO con il loro spettacolo di scherma scenica, seguito da uno spettacolo prodotto da Lucca Comics con il gruppo vocal ANIMEniacs Corp: formato da 12 cantanti professionisti, per offrire ai visitatori un tributo alle più belle sigle delle animazioni della Disney e non solo. L’introduzione sarà affidata a Gianluca Del Carlo, patron dell’area Music & Comics di Lucca Comics.