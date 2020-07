Al Pinturicchio parte il tour di Daniele Barsotti

Sabato (25 luglio) alle 21,30, nella Sala della musica e della cultura de Il Pinturicchio di via Borgo Giannotti si terrà il primo concerto del tour 2020 del cantante Daniele Barsotti, dal titolo Musica delle mie brame.

Daniele Barsotti, già vincitore del premio Castrocaro 2018 per il miglior brano ed arrangiamento, premio consegnato dal soprano Katia Ricciarelli, ha al suo attivo importanti collaborazioni con artisti di chiara fama e la pubblicazione di alcuni cd.

Si è esibito in occasione del concerto di Gloria Gaynor e recentemente ha pubblicato il brano Sotto quale cielo realizzato in coppia con Simona Atzori, brano che, in poco tempo ha raggiunto 60mila visualizzazioni.

Simona Atzori è nota al grande pubblico anche per essere oltre che cantante, una ballerina, pittrice e scrittrice straordinaria, nel vero senso letterale della parola. Nel 2012 ha partecipato al Festival di Sanremo ballando sulle musiche dei Nirvana, accompagnata dal violinista David Garrett sulla coreografia di Daniel Ezralow.

Daniele Barsotti nel corso della serata proporrà sia brani inediti tratti dalla sua ultima compilation sia cover di brani italiani e stranieri noti al pubblico ed inoltre eseguirà Sotto quale cielo in coppia con Simona Atzori, avvalendosi anche della collaborazione ed accompagnamento musicale della pianista e cantante Eva Spadoni, del chitarrista Filippo Vannucchi, del batterista Tommaso Livi

Nel corso della serata sarà possibile acquistare i cd di Daniele Barsotti e parte del ricavato sarà donato in beneficenza a favore della piccola Jo, una bellissima bambina di tre anni nata con un problema alle tibie, che adesso si trova in Florida dove ha affrontato già i primi due interventi che già le permettono di camminare con i tutori.

Prenotazione obbligatoria al 334.3308960. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mascherina obbligatoria. Inizio concerto alle 21,30