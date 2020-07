Gran gala pucciniano, ancora pochi posti disponibili per il recital di Sonya Yoncheva

Ancora pochissimi i posti disponibili per il gran gala lirico pucciniano che domenica (26 luglio) alle 21,30 in piazza San Martino vedrà come protagonista la soprano bulgara Sonya Yoncheva. Un’ospite acclamata dai più importanti teatri del mondo, fra i quali il Metropolitan Opera, la Royal Opera House, il Teatro alla Scala, la Bayerische Staatsoper, la Staatsoper di Berlino, la Staatsoper di Vienna e l’Opéra di Parigi.

“Sono molto felice di debuttare questo programma a Lucca: una serata interamente pucciniana, che già di per sé è una grande gioia per una cantante, diventa un’esperienza estremamente emozionante nella città di Puccini – aveva dichiarato Sonya Yoncheva -. Una città in cui è un onore cantare, data la sua storia musicale straordinaria, legata non solo al nome di Puccini, ma anche a quello di Geminiani, Boccherini, Catalani“.

Il recital della grande soprano bulgara, star della lirica internazionale, segna l’atto d’inizio del percorso di avvicinamento al 2024, anno nel quale cadrà il centenario della morte del Maestro Puccini, ed è realizzato da Comune di Lucca e Teatro del Giglio in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e il Teatro Carlo Felice di Genova, e grazie al contributo della Banca del Monte di Lucca. Il programma del gala lirico del 26 luglio offre al pubblico un excursus attraverso le pagine vocali e orchestrali più amate del repertorio del maestro, da La bohème a Madama Butterfly, passando per Tosca, Suor Angelica e Manon Lescaut. Per l’occasione, a fianco di Sonya Yoncheva, il giovane ma già affermato tenore barghigiano Marco Ciaponi. Il maestro Francesco Ivan Ciampa, raffinata bacchetta invitata a dirigere nei più importanti teatri al mondo, sarà sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

I biglietti possono essere acquistati sia online sia alla biglietteria del Teatro del Giglio. Il costo è di 25 euro l’intero, 22 il ridotto e 15 euro il ridotto under 30. Gli ingressi a piazza San Martino saranno divisi in: settori A e B da via del Duomo mentre per il settore C da via del Molinetto.