Mont’Alfonso rende omaggio al maestro Ennio Morricone

Il maestro Ennio Morricone ci ha lasciati, ma le sue composizioni restano una eredità senza tempo. A poche settimane dalla scomparsa, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno rende omaggio al maestro delle colonne sonore con The Legend of Morricone Vol. 2, giovedì (30 luglio, alle21) alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Dopo lo straordinario successo riscosso con The Legend of Morricone – oltre 50 sold out in Italia e in Europa – l’Ensemble Symphony Orchestra torna dal vivo con uno spettacolo interamente rinnovato. Il viaggio continua attraverso melodie scolpite nella memoria collettiva: da Sacco e Vanzetti a Maddalena, da The Untouchables a Canone inverso. E poi, la potenza evocativa di La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena, Mission nella versione di Dulce Pontes e altri, indimenticabili, brani.

70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone uno dei maggiori compositori di tutti i tempi.

Il nuovo tour The Legend of Morricone Vol. 2 allinea una formazione di primissimo livello composta da 30 elementi, con solisti e prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti e due ospiti d’eccezione: il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che fa rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da C’era una volta in America e il violinista del Cirque du Soleil, Attila Simon, che esegue il concerto interrotto per violino da Canone Inverso. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni è l’attore Matteo Taranto.

L’Ensemble Symphony Orchestra si avvicina alla musica di Morricone dopo importanti collaborazioni nazionali e internazionali: da Franco Battiato a Luis Bacalov, passando per Renato Zero, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Sting, Max Gazzè, Mario Biondi e tanti altri. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Belgio, l’Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno presenta una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale (Frozen, Harry Potter, eccetera).

