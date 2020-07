Colle di Bordocheo, azienda biologica di vino e olio delle colline lucchesi, inaugura quest’anno una breve ma intensa stagione musicale estiva live fra vigneti e olivi.

Le serate, a ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria, saranno un modo per godere dei concerti nel verde, all’aria aperta e per assaggiare dalle 18,30 e fino all’inizio delle performance i vini di Bordocheo. Un modo, anche, per dimostrare concretamente vicinanza ai professionisti della musica, un settore duramente colpito nella scorsa stagione ma che non vede l’ora di ripartire.

Foto 3 di 3





Queste le date in programma: venerdì 31 luglio alle 21 Vanessa Peters, cantautrice folk del circuito indie internazionale; venerdì 14 agosto alle 21 Black Atlantic, formazione jazz con influenze etniche e fusion dal mondo; sabato 29 agosto alle 21 ¡Stand!, formazione funk con brani originali.

Per informazioni e prenotazioni: 349.5881998 – info@colledibordocheo.it