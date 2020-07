Joe Natta e le leggende lucchesi in scena a Giuncugnano

Primo appuntamento per Musica e storie sulla via del Volto Santo, il cartellone dell’estate 2020 che dà vita, attraverso canti, racconti e rappresentazioni teatrali, ai personaggi leggendari della tradizione del nostro territorio, che hanno abitato l’immaginario popolare della Via del Volto Santo: giovedì (30 luglio) alle 21, alle Aie dell’agriturismo Cilla a Giuncugnano (prenotazione consigliata tel.3475910044), Joe Natta e le Leggende Lucchesi presentano il loro repertorio di storie e musiche tradizionali.

I Joe Natta e le Leggende Lucchesi sono un trio acustico formato da Joe Natta, Ylis e Fabio Rapatmax, impegnato da anni nella riscoperta di quell’affascinante magia che ha formato le nostre radici, la nostra identità e il nostro passato: il folklore della provincia di Lucca. Ogni concerto è un “viaggio musicale” per (ri)valorizzare la tradizione orale e la memoria storica del nostro territorio, che vanno sempre più scomparendo nell’indifferenza generale.

Le serate sono organizzate dalla Compagnia Il Giunco di Giuncugnano, dalla Proloco di Piazza al Serchio e dall’associazione Verde Azzurro di Piazza al Serchio, con il patrocinio del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico. Musica e storie sulla Via del Volto Santo è una tappa del progetto annuale un Museo per immaginare il territorio, approvato con ddr 19683/19 con il contributo di Regione Toscana.

La manifestazione si svolge all’aperto, rispettando le norme igienico sanitarie e le distanze di sicurezza. In caso di pioggia l’evento avrà luogo al Circolo della Compagnia il Giunco.