Terre di Giacomo Puccini, un’estate piena di appuntamenti

Un calendario ricco di eventi nella terra di Giacomo Puccini. Ogni sera alle 19 interpreti e programmi diversi mettono a confronto la musica di Puccini con quella degli altri grandi operisti italiani. Fino al 1 agosto c’è Dillo in Sintesi mentre fino al 2 agosto Storie del Novecento in Toscana. Soffici, Viani, Rosai, Maccari, Marcucci, Venturi: dal ritorno all’ordine alla conquista del ‘disordine’ al Lucca Center of contemporary art.

Fino all’8 agosto vanno avanti invece gli appuntamenti di Lucca Classica Festival. Tra luglio e agosto tanti gli eventi al teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta mentre prosegue con successo anche GiglioLab Estate con laboratori, narrazioni e azioni teatrali per bambini e famiglie in piazza del Giglio. A Montecarlo c’è il Jazz and wine mentre in Mediavalle si rinnova l’appuntamento con il Bargajazz.

Tra agosto e settembre nella Piana tornano Lucca jazz donna e il Festival economia e spiritualità. Il 6 agosto e il 3 settembre appuntamento con la Cartolina pucciniana Tosca in piazza del Giglio. Sempre il 6 agosto e il 14 agosto il Festival Puccini propone Tosca al Gran teatro all’aperto Giacomo Puccini a Torre del Lago. L’8 e il 21 agosto qui invece è in programma Madama Buterfly. Dal 28 al 30 agosto infine ci sarà Lucca città di carta.