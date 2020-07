‘Vedrai che cambierà’, arte a cena al bioagriturismo Alle Camelie

Arte a cena al bioagriturismo Alle Camelie di Pieve di Compito. Sabato (1 agosto), infatti, nel cortile di fronte alla vecchia limonaia, si terrà una serata all’insegna della cucina biologica e della sostenibilità, seguita dallo spettacolo Vedrai che cambierà con l’attrice e cantante Chiara Claudi. Un breve ma intenso viaggio nella musica anni ‘60 e 70 in Italia e in Brasile per raccontare, a volte con un tocco di ironia, il cambiamento che stiamo vivendo.

Tenco, Mina, Battiato, Gilberto Gil ed Elis Regina saranno solo alcuni dei personaggi che accompagneranno la serata, insieme a un computer e un microfono con la voce di Chiara Claudi, che farà riflettere e sorridere attraverso le parole di Laura Raimondi e le canzoni di alcuni dei più grandi musicisti della storia.

Chiara Claudi è attrice, cantante e insegnante di voce diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha lavorato con vari teatri italiani, tra cui il Piccolo Teatro di Milano e lo Stabile di Sardegna, e registi del calibro di Luca Ronconi, Giorgio Strehler e Luca Barbareschi. Lavora inoltre per il grande e piccolo schermo, in cortometraggi indipendenti e in varie fiction tv, e collabora come cantante con vari musicisti della scena milanese. Insegna educazione vocale agli attori della scuola Civica Paolo Grassi di Milano e in altre realtà didattiche italiane e internazionali, tra cui la Central School of Speech and Drama di Londra, l’Universidad Mayor di Santiago e Amaw di Vancouver.

La cena proposta da Alle Camelie per l’occasione vede nel menù crostone con pecorino e verdure dell’orto, tortino di farro e ricotta con pomodori canestrini di Lucca dell’azienda agricola, tagliata di pollo con rucola e pomodoro e contorni di stagione, sfogliata di pesche, vino rosso biologico dell’azienda e bianco dell’azienda agricola Carmignani di Montecarlo, acqua naturale e caffè. Il costo della serata, comprensivo di cena e spettacolo è 35 euro per gli adulti e 17 euro per i bambini sotto i 12 anni. È necessaria la prenotazione a: info@allecamelie.it o al numero 393 5555740.