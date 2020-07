Venerdi (31 luglio) nella cattedrale di San Martino, alle 21, si terrà un concerto d’organo con protagonista l’organista di fama internazionale Jean-Christoph Geiser. Eseguirà musiche di Bach, Vivaldi, Ropartz, Lefébure-Wély e Louis Vierne, quest’ultimo autore nell’importante anniversario dei 150 anni dalla sua nascita.

Geiser è organista titolare della cattedrale di Losanna in Svizzera, per la quale, a suo tempo, progettò un nuovo organola cui costruzionei è stata completata nel 2013 dall’azienda americana Ch.Fisk. Quest’organo è considerato oggi tra i più belli strumenti del mondo ed è al centro di un’attività musicale importante che richiama organisti, studenti e appassionati da ogni continente.

Il concerto fa parte della rassegna Musica in cattedrale ed è il primo del Festival organistico internazionale della cattedrale di Lucca nel 2020. Rientra anche nel progetto del Settecento musicale a Lucca ed è realizzato da Flam in collaborazione con l’Opera della cattedrale –centro d’arte e cultura – le fondazioni bancarie della nostra città e il Comune di Lucca stesso. Altri concerti si svolgeranno in seguito e fino ad ottobre, in questo anno particolare (in tutti i sensi) dove cadono i 950 anni dalla dedicazione della chiesa di San Martino.

L’ingresso è libero, ma Flam raccomanda di prenotarsi telefonando o mandando un messaggio (sms o whatsapp) al 347.9692694. Dovranno essere infatti rispettate tutte le misure di sicurezza e le distanze così come disposto dalle norme relative all’emergenza Covid.