A Sant’Anna una cena di beneficenza per la Piccola Jo

Giovedì (6 agosto) alle 21, nell’ampio giardino del ristorante Du Palle di via del Tiro a Segno (adiacente al circolo del tennis), si terrà una una cena di beneficenza a favore della Piccola Jo.

Cena evento che vedrà la partecipazione straordinaria dei comici Graziano Salvadori ed Alessandro Gerardi, da Aria fresca e Zelig; dei cantanti recentemente insigniti del prestigioso riconoscimento di ambasciatori della musica italiana in Romania, Elisabetta Della Santa e Fabio Ciardella; della cantante Rebel Toschi, finalista al format televisivo Ti lascio una canzone; della giovanissima cantante lucchese Cecilia Rabushja, finalista del contest Giulietta loves Romeo, che si terrà ad ottobre a Verona; degli attori di Fiction Rai e Mediaset Alessandro Gelli e Jerry Potenza in arte Jerry e Gelli, dei cabarettisti Luca Orlandi e Paolo Chiari in arte Ciu Ciu Band. Alla fonica Alessandro Orsi

Tutti gli artisti interverranno gratuitamente in segno di solidarietà a favore della piccola Jo

La serata è organizzata al fine di raccogliere fondi per Jo, una bellissima bambina di tre anni, nata con un grave problema alle tibie. Purtroppo in Italia l’unica soluzione proposta alla famiglia era l’amputazione di entrambe le gambe, mentre in Florida grazie ad una serie di interventi potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servono 500mila euro. Al momento attraverso spettacoli, donazioni e vendita di gadget, ne sono stati raccolti oltre 380mila euro, grazie ai quali Jo ha potuto raggiungere la Florida dove è già stata sottoposta ai primi due interventi chirurgici ed oggi, sorretta da due tutori, può stare in piedi e muovere i primi passi, ma il percorso è ancora lungo e serve ancora l’aiuto di tutti.

La serata costa 25 euro: 15 per la cena (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, acqua vino e caffè) e 10 a favore di Jo.

Informazioni e prenotazioni (obbligatorie) entro mercoledì 5 agosto ai seguente numero di telefono 334.3308960.

Visto lo scopo benefico della serata il comitato organizzativo confida in un ampia partecipazione da parte di tanti lucchesi.