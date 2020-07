Nuovo appuntamento con le visite gratuite a caccia dei segreti della città

Doppio appuntamento del venerdì con @Lucca #cisivededivenerdì le visite guidate gratuite che fino alla fine di settembre accompagneranno visitatori e cittadini a scoprire, in orario serale, i luoghi segreti di Lucca e i luoghi noti, ma con tematiche inedite e particolari ideate e realizzate delle guide turistiche professionali della città di Lucca.

Il tema della serata sarà Lucca per aquam in particolare le visite saranno arricchite da un piccolo concerto musicale offerto dal Lucca Classica Music Festival con il chitarrista messicano Daniel Preciado che eseguirà musiche di Gaspar Sanz, Agustín Barrios, Niccolò Paganini e Johann Kaspar Mertz.

Come si può partecipare: la partecipazione è per tutti gratuita con prenotazione obbligatoria agli uffici di informazione turistica di piazzale Verdi e piazza Curtatone (telefono 0583.583150 e 0583.442213) per un massimo di 20 persone per gruppo.

Le visite partono da piazza San Michele alle 18,30 e 21,15 (modifiche a luoghi della partenza verranno comunicate telefonicamente al momento della prenotazione). Il calendario completo sarà disponibile sul sito www.turismo.lucca.it ogni settimana verrà fatto un evento Facebook con dettagli sulla pagina luccaturismo. Altre info agli uffici di informazione turistica.