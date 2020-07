Riapre al pubblico il museo Barsanti e Matteucci

Sarà un primo agosto scoppiante ed all’insegna delle due ruote storiche quello che si profila per la città di Lucca.

Al Museo Barsanti&Matteucci, a pochi passi dalla Torre Guinigi, dalle 17,30 in avanti sfileranno numerose moto storiche che, a partire dagli anni ’30 dello scorso secolo, hanno segnato l’evoluzione delle due ruote ed hanno rappresentato un’icona per gli appassionati e non solo.

Per l’intera giornata del primo agosto il Museo sarà aperto al pubblico gratuitamente a partire dalle 10 e sarà anche l’occasione per vedere dal vivo le ricostruzioni funzionanti dei primi motori a combustione interna inventati e costruiti da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci nel 1853.