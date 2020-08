Un altro appuntamento imperdibile dell’estate garfagnina. Partito da Roma con tre sold out, ferma venerdì (7 agosto) a Castelnuovo di Garfagnana il tour estivo #ScendoinPalco di Max Gazzè. Appuntamento alla Fortezza di Mont’Alfonso (allee 21,15), nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

“Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. “E’ un regalo reciproco tra me e il pubblico. Ed è un ripartire da uno, piuttosto che un rimanere a zero. Un ritorno alla normalità e non a una nuova normalità fatta di bavagli e distanziamento sociale”.

La scaletta mescola i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancano le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell’artista.

Brani immancabili come “Cara Valentina”, “Il Timido Ubriaco” o “Sotto casa”, canzoni ripescate dal passato ed eseguite di rado dal vivo quali “Gli anni senza un Dio” o “La cosa più importante”.

I biglietti. posto unico 25 euro esclusi diritti di prevendita – sono in prevendita sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9,30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi 10/13 – 16/17,30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a).

Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso. Info: 0583 641007 – 055 667566 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334 6167210, dalle 18,45.