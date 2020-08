Fiabe, favole, racconti, teatro e tanto divertimento. La sesta edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese con quasi uno spettacolo ogni sera. Realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, porta in scena questa anche settimana tre appuntamenti ad ingresso gratuito per spettatori di tutte le età.

Domani (4 agosto), Pinocchio con Terzo Studio, nel Cortile del Centro Culturale Agorà a Lucca (ingresso da via delle Trombe), alle 21. L’antica arte del contastorie che utilizza ritmo e capacità di affascinare narrando, con l’aiuto scenografico del telo illustrato, farà entrare lo spettatore nel magico mondo della fiaba e del racconto. L’artista Alessandro Gigli è un vero maestro del settore. Realizzato in collaborazione con Comune di Lucca, Centro Culturale Agorà e Biblioteca Ragazzi (ingresso gratuito).

Giovedì 6 agosto, Favole etiche, per un futuro migliore con Cristiana Traversa, al Camelieto di Sant’Andrea di Compito, via del Cantiere, alle 18. La fiaba parla di creature umane, coinvolte in avventure straordinarie con personaggi dai poteri magici come fate, orchi, giganti…. Le storie di questo spettacolo, ci parlano del mondo dove viviamo. Gli oggetti della vita quotidiana ci rivelano dei segreti che anche i più piccoli possono capire. Storie ricche e interessanti che possono aiutarci a vivere meglio. In collaborazione con Comune di Capannori, Centro Culturale Compitese e Fita di Lucca (ingresso gratuito).

Venerdì 7 agosto, Il miracolo della mula con Il Laborincolo, nel giardino del teatro Nieri a Ponte a Moriano alle 21. Nel bel mezzo di una tempesta, il vescovo Simplicio con la sua mula Santuzza, si rifugia sotto ad un grande albero di mele, famoso per non aver mai dato un frutto. Tornato il sole, fra le chiome, come per miracolo, ecco le mele. Il giovane Poldino ora potrà cucinare la torta di mele e sposare la sua Orsola. Ma la morte ci mette lo zampino e gli ruba la torta. Il giovane innamorato non si darà per vinto… Spettacolo vincitore del premio Eolo Awards al Teatro di Figura 2013. In collaborazione con il Comune di Lucca e Fita di Lucca (ingresso gratuito).

Prenotazione sempre consigliata anche se non indispensabile:

prenotazioni@luccateatrofestival.it