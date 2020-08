Teatro sotto le stelle ad Altopascio: c’è Daniela Morozzi

Agosto a teatro sotto le stelle: ad Altopascio si comincia giovedì (6 agosto), alle 21,30, in piazza Ospitalieri con lo spettacolo dal vivo Articolo Femminile, lo spettacolo fra musica e teatro di Daniela Morozzi e Stefano “Cocco” Cantini.

Il sipario si apre, una musica e una voce “leggono” articoli di giornale: filo conduttore l’universo femminile. “Perché oggi sentiamo più che mai l’urgenza di parlarne, e di farlo in modo diverso”, dicono gli artisti. Ecco allora letture di articoli di giornalisti come Vittorio Zucconi, Emanuela Audisio, Attilio Bolzoni ed altre firme prestigiose che con stili diversi, permettono di raccontare storie, dipingere ritratti o semplicemente presentare fatti di cronaca.

Torna quindi lo spettacolo dal vivo ad Altopascio, con una rassegna multidisciplinare proposta dall’amministrazione comunale con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Le piazze della città e delle frazioni ospiteranno eventi di musica e teatro, per tornare finalmente a divertirsi, e a riflettere, insieme, e non più chiusi nelle nostre case. Una rassegna che si rivolge a tutti e che abbatte ogni limite: l’ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli in programma fino a esaurimento dei posti disponibili.