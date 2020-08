A Villa Bottini arriva Paramount Network con la campagna ‘House of stars’

Paramount Network – il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat anche in Hd e sul 158 di Sky in Hd – presenta la nuova campagna House of stars, ispirata alle stelle più luminose di Hollywood e animata dalle grandi storie del cinema che, a partire dall’1 agosto, farà brillare gli schermi di arene e drive-in sul territorio italiano. Il canale, infatti, investe nel settore cinematografico, superando i confini dei propri schermi e diventa sponsor di ben 7 arene italiane e 1 drive-in, tra cui proprio l’arena Villa Bottini di Lucca, per offrire al pubblico un’esperienza speciale ed unica targata Paramount Network.

Una scelta, quella di essere presente sul territorio, che conferma l’interesse e l’impegno di Paramount Network e di ViacomCbs Networks Italia di cui il brand fa parte, nel diffondere la buona cultura cinematografica e sostenere i suoi protagonisti che mai come in questo difficile momento cercano alleati.

Grazie alla collaborazione con Qmi, le arene firmate Paramount Network saranno trasformate in luoghi suggestivi e divertenti, per far vivere al pubblico atmosfere hollywoodiane – con cabina di proiezione a forma di pop-corn, passerelle brillanti e decorate con le classiche stelle stile Paramount – e ispirate ai valori del canale, sempre attento ai gusti dei propri spettatori e capace di regalare visioni di alta qualità ed esperienze sempre più cinematic, facendo appassionare tutti gli story lover e gli amanti della settima arte.

L’ideazione, la produzione e la gestione delle arene è resa possibile grazie alla collaborazione con l’entertainment content factory Qmi, inoltre la campagna House of stars, sarà live su tutti i canali digital di Paramount Network – visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivùsat anche in HD e sul 158 di Sky in Hd – prima di lanciare una nuova e speciale programmazione tv: dal 26 agosto al 6 settembre, sul canale 27 del digitale terrestre e di Tivùsat anche in versione Hd e sul 158 di Sky in Hd, andrà in onda una programmazione tematica, che incontra i valori del canale, all’insegna del cinema di qualità. Tra i titoli spiccano Armageddon, The Company Men, La storia infinita, Letters to Juliet e Kate & Leopold, solo per citarne alcuni.