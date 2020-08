Maurizio Lombardi protagonista a Mont’Alfonso con ‘Tutto & Nulla’

Un altro appuntamento per l’estate ricca di eventi a Castelnuovo. Dal Pinocchio di Matteo Garrone alla serie tv The New Pope di Paolo Sorrentino, Maurizio Lombardi è tra gli attori più apprezzati di questi anni, coronamento di una carriera iniziata nei teatri della sua Toscana. E al teatro Lombardi torna domenica (9 agosto) con il nuovo spettacolo Tutto & Nulla, alla Fortezza di Mont’Alfonso nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Scritto da Maurizio Lombardi ed Edoardo Zucchetti, che cura anche la regia, Tutto & Nulla è una sorta di concerto per attore, dove voce e corpo si fondono con il pubblico per rappresentare vizi e virtù di un’umanità spaesata. Fondamentale, in queste senso, la partecipazione del chitarrista Giuseppe Scarpato – da anni al fianco di Edoardo Bennato – che sul palco disegna trame sonore di uno spettacolo intriso di narrazione, musica, canto, mimo, improvvisazione e spregiudicatezza.

A prendere vita sono personaggi veri e di fantasia: dalle storie di una famiglia alle prese con le avventure di tutti i giorni, ai racconti di nonni ultimi baluardi della memoria, alla bellezza e alle contraddizioni dell’universo femminile, all’importanza dell’amore e della poesia, fusi con le necessità quotidiane.

Il pubblico è trasportato in un viaggio spaziotemporale, tra fumosi cabaret e galassie, dove poesia, musica e cinema si fondono in un atto d’amore alla ricerca del futuro. La colonna sonora dello spettacolo è composta da canzoni inedite, nuove composizioni e un omaggio alla cultura musicale italiana. Un viaggio dell’essere umano per tornare insieme, liberi di ridere, innamorarsi e commuoversi in un’estate inaspettata, diversa, precaria, ma dal sapore antico e nazional popolare. Abito Stefano Ricci, chitarre Gibson, foto di scena di Marco Borrelli.

I biglietti

Posto unico 10 euro esclusi diritti di prevendita – sono in prevendita sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco (piazza delle Erbe, telefono 0583 641007; orario giorni feriali 9,30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi 10/13 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a).

Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso. Per maggiori informazioni: 0583.641007 – 055.667566 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334.6167210, dalle 18,45.