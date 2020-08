Villa Bottini, prosegue la programmazione del cinema all’aperto

Prosegue la programmazione del cinema all’aperto dell’arena estiva a Villa Bottini.

L’area sta accogliendo in piena sicurezza e distanziamento garantito, numerosi spettatori che ogni sera si avvicinano alla sala per vedere o rivedere film della stagione appena terminata e i nuovi titoli in uscita per la prima volta in sala.

La programmazione proseguirà ininterrottamente fino al 6 settembre proponendo nuove prime visioni fra cui spicca l’uscita del film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi, con Elio Germano nei panni di Ligabue. Il film aveva fatto capolino nelle sale il 3 marzo per poi restare intrappolate nelle maglie del lockdown.

Altre uscite importanti nel mese di agosto sono il più volte rimandato film di animazione Pixar Onward e l’attesissimo film di Nolan Tenet.

L’inizio delle proiezioni è alle 21,30. Prezzi: intero 6 euro, ridotto 5. Abbonamento a 5 ingressi a 22 euro.

Scarica qui il programma di agosto e settembre dell’arena estiva a Villa Bottini