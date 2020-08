Lucca Summer Festival, rimborso in denaro per i biglietti del concerto di Paul McCartney annullato per l’emergenza Covid

Il Lucca Summer Festival rimborserà in denaro i biglietti non fruiti del concerto di Paul Mc Cartney. Ad annunciarlo è la D’Alessandro e Galli, società che organizza l’evento lucchese.

“Lucca Summer Festival comunica – si legge nella nota ufficiale – che, alla luce dei chiarimenti ottenuti dal legislatore in merito alle modifiche apportate all’articolo 88 del decreto legge Cura Italia dalla legge di conversione del decreto legge Rilancio, in ossequio alla normativa vigente procederà al rimborso monetario per il concerto di Paul McCartney cancellato a causa dell’emergenza epidemiologica. Entro il prossimo 10 settembre verranno resi noti i tempi e le modalità del rimborso”.

“Per quanto riguarda gli spettacoli di Yusuf Cat Stevens, John Legend, Lynyrd Skynyrd, Liam Payne, Anderson Paak e Patti Smith – prosegue l’organizzazione – chiediamo agli spettatori ancora qualche settimana di pazienza per poter procedere alla riprogrammazione di questi eventi in seno all’edizione 2021 di Lucca Summer Festival. Contiamo di comunicare le nuove date durante il mese di settembre”.

“Ricordiamo infine – concludono dal Summer Festival – agli spettatori dei concerti di Celine Dion, Liam Gallagher, Nick Mason, Beck, Paolo Conte, Ben Harper e Brunori Sas che questi spettacoli sono stati ufficialmente riprogrammati e rinviati all’edizione 2021 di Lucca Summer Festival. Potete trovare le nuove date sul nostro sito e sui nostri canali social e i biglietti in vostro possesso rimangono perfettamente validi”.