La comicità toscana sarà protagonista del Festival Mont’Alfonso sotto le stelle. L’appuntamento alla Fortezza è fissato per mercoledì (12 agosto) alle 21,15 con Jonathan Canini e il suo cavallo di battaglia: Cappuccetto Rozzo. Lo spettacolo rivisita la nota favola trascinando in Toscana i suoi personaggi: lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore.

Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un esilarante botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, ideatore e regista dello spettacolo, oltre che autore dei testi. Con lui sul palco Riccardo Di Marzo. I biglietti – posto unico 10 euro esclusi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana le prevendite si possono trovare alla Pro Loco e al Fidelity Tours. I biglietti sono disponibili anche la sera dello spettacolo dalle 19 alla biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente al punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana.

Classe 1994, Jonathan Canini si è avvicinato al mondo dello spettacolo quasi per gioco, creando il gruppo comico I Piccioni spennati, vincitore del concorso Valdera’s Got Talent. Quindi due film autoprodotti, Oh quanta fila c’era e Santa Maria a Monte: un giornalista di troppo, i cliccatissimi video pubblicati sul web, dove è seguito da 150 mila fan, e gli spettacoli nei teatri.

In occasione degli spettacoli sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza di Mont’Alfonso e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana. Da qui è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso con frequenza di 15 minuti. E’ previsto il contributo di un euro a persona e i fondi sono destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. I portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza.